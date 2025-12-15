«Оперный голос вселенной»: Бишкек объединил память о Булате Минжилкиеве

Праздник для всех поклонников классики состоялся 13 декабря в Кыргызском национальном академическом театре имени Абдыласа Малдыбаева. Ставший уже традиционным V Международный фестиваль оперного искусства в этот раз приурочен к 85-летию выдающегося народного артиста СССР, профессора Булата Минжилкиева.

«Булат Минжилкиев — талант, который почитали не только кыргызские слушатели, это оперный голос вселенной. Поэтому вспомнить его творчество приехали те, кто с ним дружил и был знаком, а также молодые оперные таланты», — подчеркнул директор театра Муратбек Бегалиев.

В гала-концерте приняли участие оперные певцы из Азербайджана, Казахстана, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана, а также лучшие солисты отечественной сцены.

Образ, заключенный в скульптуре

Специально к юбилею в фойе театра был торжественно открыт бюст Булата Минжилкиева. Это работа молодого талантливого скульптора Тамилы Маматовой.

Я работала над образом два месяца, но перед этим тщательно изучала не только фотографии Булата Минжилкиева, но и его творчество. Он оказался мне очень близок как духовно, так и внешне. У нас даже схожа верхняя лицевая часть. Тамила Маматова

По ее словам, создавать бюст столь выдающегося оперного певца было для нее большой честью. Кстати, этот образ не первая ответственная работа Тамилы Маматовой, именно она автор скульптуры Манаса Великодушного на площади Ала-Тоо, а также совместного памятника Чингизу Айтматову и Мухтару Ауэзову, расположенного на аллее Дружбы в Бишкеке.

Она добавила, что оперный певец долгое время работал в Санкт-Петербурге и скучал по родине. В ее жизни когда-то тоже было подобное. Подчеркнем, что это не первая работа Тамилы Маматовой для театра, фойе уже много лет украшают ее студенческие скульптуры.

Фото 24.kg. Скульптор Тамила Маматова рядом со своей студенческой работой

Работу над бюстом курировала лично супруга Булата Минжилкиева — известная балерина Рейна Чокоева: «Я специально попросила скульптора сделать образ моего супруга в эпоху разгара его творчества, когда он был молодым».

«Кыргызский Шаляпин»

Когда у нас родился сын, он очень радовался. Сам стирал и гладил пеленки, не чурался домашней работы. Помогал мне как мог. Рейна Чокоева

По словам Рейны Чокоевой, Булат Минжилкиев всегда был разным: строгим к себе и другим, ласковым, простым и домашним, но в то же время талантливым и востребованным в оперном мире.

Балерина и молодой оперный певец познакомились в родном театре. Тогда Рейна Чокоева уже блистала на сцене, а Булат Минжилкиев делал первые шаги в классическом искусстве.

«Танцовщицы балета начинают свою карьеру рано, тогда как оперные певцы только учатся. Поэтому вместе на сцену мы вышли не скоро», — рассказывает супруга артиста.

Самый яркий образ, запомнившийся многим в исполнении Булата Минжилкиева, — роль Мефистофеля из оперы «Фауст». Это одна из первых его работ. Именно в «Фаусте» супруги вместе находились на одной сцене: она танцевала, он пел.

Рейна Чокоева вспоминает, как на фестивале в Харькове про Булата Минжилкиева в газете написали «кыргызский Шаляпин». Супругам было крайне приятно это понимать. Значит, его талант видят.

«Ла Скала» ждет талантов оперы из Кыргызстана

Рейна Чокоева считает, что сегодня классическое искусство в нашей стране переживает кризис. В Хореографическое училище мальчики почти не поступают, молодежь увлечена другим, это очень беспокоит деятелей искусства. Но она надеется, что скоро на кыргызской сцене вновь засияют звезды, похожие на Булата Минжилкиева и других выдающихся талантов.

Мы хотим, чтобы Валерий Гергиев поработал с нашим симфоническим оркестром. Эдиль Байсалов

На торжественное открытие бюста оперного певца прибыл заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. Он отметил талант скульптора и рассказал, что на фестиваль должен был приехать давний друг артиста — известный дирижер Валерий Гергиев. В этом году он не смог посетить Кыргызстан, но пообещал сделать это в следующем году на День независимости.

Он также рассказал, что в целях стимуляции и привлечения интереса молодежи к оперному искусству со следующего года Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики и кабмин планируют ежегодно отправлять двух-трех молодых оперных исполнителей в «Ла Скалу» и другие академии по повышению квалификаций. Эдиль Байсалов заверил, что сейчас разрабатывается программа стипендий, которая в скором времени воплотится в жизнь.

«Опера в Кыргызстане никогда не исчезнет и не останется без внимания, потому что есть память о таких выдающихся людях, как Булат Минжилкиев», — заключил он.