От Кадамджая до Москвы. Как учитель русского языка стала успешной бизнесвумен

Фото Эльмиры Эшановой

Десятки тысяч мигрантов из Кыргызстана работают в России, Турции, Казахстане и других странах. Они зарабатывают и поддерживают родных и экономику страны своими переводами, но не всем удается.

Президент Международной ассоциации предпринимателей Эльмира Эшанова рассказала 24.kg историю своего успеха в Москве и поделилась советами, как правильно распоряжаться заработанным и стать инвестором.

— Вы 15 лет живете в Москве. За эти годы не было желания вернуться в Кыргызстан?

— Как и многие мигранты, мы с мужем приехали в Москву только на год. Я работала учителем русского языка в школе Кадамджайского района Баткенской области. Заработной платы не хватало. Оставили двух детей и уехали зарабатывать, чтобы решить некоторые материальные проблемы.

Но через год привыкли к Москве. Поняли, что есть возможность заработать, двигаться вперед, мечтать и ставить перед собой новые цели. Не хотелось и возвращаться к той ситуации, когда живешь от зарплаты до зарплаты. Сняли отдельную квартиру и через полтора года смогли перевезти детей. Они в школу начали ходить в Москве, сейчас студенты.

Фото Эльмиры Эшановой

Конечно, все планы на будущее и сегодня связаны с Кыргызстаном. Хочется вернуться, быть рядом с родными и близкими. Очень скучаю не только по родственникам, но и по воздуху, горам.

Но в Москве работа, возможность развиваться и осуществить свои желания.

— Не пробовали начать бизнес в Кыргызстане?

— Я, как предприниматель, как бизнес-тренер, президент Междунарной ассоциации предпринимателей и председатель организации мигрантов из Баткена, активно участвую в мероприятиях мигрантов в Москве и в Бишкеке. Участвовала в форуме «Мекендештер». Да, в Кыргызстане на высшем уровне обращают внимание на проблемы соотечественников, есть попытка привлечь и использовать ресурсы мигрантов.

На деле все по-другому. Многие мигранты пробовали не раз открыть бизнес в Кыргызстане. Но мешают коррупция и бюрократия. Эльмира Эшанова

По словам мигрантов, на оформление документов требуется много времени и не обойтись без взятки. Как можно начать бизнес, если ты, не открыв дело, уже тратишь деньги на коррумпированных чиновников?

Фото Эльмиры Эшановой

Были мигранты, которые хотели экспортировать продукцию из Кыргызстана. Но тоже столкнулись с коррупцией и вернулись в Россию.

Мы сейчас пытаемся помочь нашим местным предпринимателям войти на рынок Москвы. Например, привезли воду и сухофрукты из Кыргызстана. Правда, рынок России в этом направлении монополизирован, так что трудно войти. Но, думаю, понемногу можно и пробиться.

— Последние годы много разговоров о ресурсах мигрантов. Могут ли они стать реальными инвесторами Кыргызстана?

— Конечно, у них есть деньги, опыт и желание. Вопрос — куда и как использовать. Я, например, считаю, что Кыргызстану необходимо поддерживать производителей экологически чистой продукции. Подняв производства, мы не только обеспечим развитие бизнеса, но и защитим наш рынок от Китая. Хватит, наверное, жить, пополняя карман китайских бизнесменов.

— У мигрантов в Москве несколько бизнес-организаций. С чем связан рост числа предпринимателей из Кыргызстана?

— Это, во-первых, условия для малого и среднего бизнеса. В Москве малый и средний бизнес впервые на три года освободили от всех видов налогов, можно работать с нулевой бухгалтерией. При соблюдении всех законов тебе не грозят проверки.

Во-вторых, наши мигранты осознали, что лучше работать на себя, чем на кого-то. Когда ты наемный работник, и, например, проработал в офисе 40 лет, то из них 39 лет ты повторяешь одну и ту же работу. То есть развиваешься только первый год, а 39 лет — это застой.

Фото Эльмиры Эшановой

Москва — город испытаний и раскрытия своих талантов. Приехав сюда, молодой парень, который в Кыргызстане не мог приготовить даже яичницу, становится шеф-поваром в дорогом ресторане. Конечно, есть те, кто не видит себя в другой сфере и годами подметает улицы. Но мне нравится, что многие ищут себя и новые возможности. Могу сказать, что сейчас наши соотечественники на первом этапе развития — работают на себя. Впереди — расширение бизнеса, превращение в инвесторов.

— Вы ведь тоже прошли путь мигранта от наемной работы до бизнеса. Какие у вас были трудности?

— Трудности бывают всегда и везде, но если человек грамотный, целеустремленный, все можно преодолеть. Например, в России многие жалуются на отношение местных к приезжим. Но это зависит от нас. Надо быть мастером своего дела, образованным и не давать себя в обиду.

Приехав в Москву, я не хотела работать уборщицей. Хорошее знание русского языка помогло мне устроиться продавцом в магазине по продаже корейских салатов. Но эта работа меня не устраивала. Через какое-то время я перевелась в офис, затем работала в сфере сетевого маркетинга и достигла хороших результатов.

Фото Эльмиры Эшановой

Параллельно у нас был бизнес по ремонту квартир, аренде машин. В поисках саморазвития я прошла несколько тренингов по ведению бизнеса, отношению к деньгам и сама стала финансовым тренером в швейцарской компании. За эти годы было много выездов за границу, обучения и семинаров.

Стала членом Международной ассоциации бизнесменов. Деньги, которые мы копили на покупку жилья, решила инвестировать и купила акции нескольких международных компаний. Стала членом организации «Открытый брокер». Сейчас в МАП проводим разные тренинги по финансовой грамотности.

— Вы говорите о финансовой грамотности, а куда тратят деньги мигранты?

— 90 процентов денег они отправляют на родину. В последние годы, как появилась возможность кыргызстанцам покупать жилье в Москве, начали брать ипотеку. Еще недавно в год только несколько человек оформляли ипотечные кредиты, а сейчас почти каждый день слышу, что очередной мигрант купил жилье.