Убийство Айеркена Саймаити. Задержан еще один подозреваемый и изъято оружие

В Стамбуле в районе Пендик задержан еще один, четвертый подозреваемый в убийстве китайского бизнесмена Айеркена Саймаити. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как уточняет Haberler, подозреваемый задержан еще 12 ноября. У мужчины нашли оружие, из которого убили предпринимателя. Дело передано в суд.

Гражданина Китая Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. В него выстрелили, когда он сидел в кафе в районе Фатих.

Убитый упоминался в связке с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым в расследовании «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 миллионов и золота через фирму «Абдыраз», которая владела кыргызско-китайским рынком в Баткене.

Саймаити ездил на машине генконсула КР в Стамбуле Эркина Сопокова, которого уволили. У убитого был незаконно выданный паспорт гражданина Кыргызстана на имя Эркина Самятова.