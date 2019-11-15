Беспорядки в Гонконге. МИД обещает помочь студентам из Кыргызстана

Посольство Кыргызстана в КНР рекомендует своим гражданам, находящимся в Гонконге, соблюдать меры безопасности. Отметим, на острове последние шесть месяцев не утихают акции протеста.

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Ранее в 24.kg обратились читатели с жалобой на бездействие наших диппредставительств в Китае и МИД КР. Обеспокоенные родители просят оказать помощь студентам из Кыргызстана, которые обучаются в Гонконге.

В связи с этим профильное ведомство и представители аккредитованной дипмиссии Кыргызстана в Пекине выступили с обращением к гражданам КР, временно или на постоянной основе проживающим на территории города Сянган (Гонконг).

Им рекомендуется максимально соблюдать меры безопасности, не покидать места проживания или учебные кампусы, не принимать участия в обсуждении ситуации в Сянгане в сети интернет и не посещать места массового скопления людей в городе.

Отмечается, что Посольство КР в КНР во взаимодействии с Генеральным консульством КР в городе Гуанчжоу оказывает всяческое содействие кыргызстанцам и просит перенести планируемую в ближайшее время поездку в Сянган на более поздние сроки.

Одновременно информируем, что из Сянгана в Алматы (РК) осуществляются авиарейсы AirAstana три раза в неделю (понедельник, вторник, пятница). Имеются также авиарейсы через города России.

В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций граждане КР могут звонить по телефонам: в Посольство КР в КНР: +861064681348, +8618611736340, +8613260203680, +8613581902801 или Генеральное консульство КР в Гуанчжоу (КНР): +8613925051627, +8618666093015.

Отдельно МИД и диппредставительства обратились к студентам. Учащихся вузов настоятельно просят соблюдать необходимые меры предосторожности. А именно: на постоянной основе иметь при себе документы, удостоверяющие личность, не принимать участия в каких-либо противоправных действиях в местах массовых акций протеста, а также в сети интернет, воздержаться без веской причины от выхода за территорию кампуса университета в период протестных акций, в особенности в темное время суток.

Избегать районов проведения протестных акций, не использовать одежду, схожую с одеждой протестующих, без веской необходимости не закрывать лицо маской, повязкой.

При контакте с сотрудниками полиции строго соблюдать и исполнять их требования, не входить в споры и дискуссии с ними, не препятствовать их работе. Кроме того, студентов просят не хранить видео- и фотоматериалы на мобильных и иных устройствах относительно беспорядков в Сянгане (Гонконг), а также не выкладывать их в сеть.