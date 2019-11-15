В мэрии Бишкека хотят передать некоторые функции «Тазалыка» на аутсорсинг

В мэрии Бишкека хотят передать некоторые функции МП «Тазалык» на аутсорсинг и начать уделять внимание сортировке мусора. Об этом на рабочем совещании с руководителями городских служб сферы ЖКХ и районных акимиатов сообщил вице-мэр Мирлан Амантуров.

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«Это не только очень экологично, но и прибыльно», — признался он.

Кроме того, вице-мэр поручил «Тазалыку», департаменту городского хозяйства совместно с районными администрациями и МТУ провести инвентаризацию технических карт МП «Тазалык». Это позволит оптимизировать расходы на саночистку, разумно распределять средства и рабочую силу муниципального предприятия.

Мирлан Амантуров отметил: несмотря на то что посадили новые деревья, есть очень серьезная проблема с озеленением столицы. Муниципалитет до сих пор не ведет их реестр и плохо ухаживает за зелеными насаждениями.

«В условиях увеличения количества автомобилей каждое дерево становится серьезным и важным звеном городской экосистемы», — подчеркнули в пресс-службе.

Бишкекзеленхозу совместно с районными акимиатами, МТУ, МП «Городские парки», Бишкекглавархитектурой поручено посчитать фактическое количество зеленых насаждений, парков и скверов, а также небольших общественных пространств.

«Получив точное количество растений и их локацию, мы сможем окружить заботой каждое деревце», — добавили в мэрии.