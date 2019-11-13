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Общество

Чистота в раздевалке после сборной Японии по футболу удивила кыргызстанцев

Футболисты сборной Японии после тренировки на поле спорт-комплекса «Дордой» почистили бутсы и дальше пошли без обуви, чтобы не испачкать пол в раздевалке. Об этом в своем видеоотчете с тренировок сборной Японии по футболу рассказал пользователь социальной сети Камчыбек Джумабеков.

На видео можно увидеть, как игроки сборной Японии после тренировки чистят свою обувь и идут в сторону раздевалки с бутсами в руках. Далее автор видео показывает раздевалку.

«Вы посмотрите, какая чистота. Это стиль Японии. Все чисто, все убрали!» — восхищается автор.

Напомним, отборочный поединок между Японией и Кыргызстаном на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 пройдет 14 ноября на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке.
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