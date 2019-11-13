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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Власти Кыргызстана постоянно идут на уступки в переговорах с Таджикистаном

В переговорах с Таджикистаном во время конфликтов на границе власти Кыргызстана постоянно идут на уступки. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил депутат Кулундинского айыльного кенеша Лейлекского района Баткенской области Шайырбек Орозалиев.

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По его словам, в результате сентябрьского конфликта в селе Максат жители таджикского села Овчи-Калача получили доступ в местность «Футбольное поле».

«Раньше они писали письмо и получали разрешение, чтобы играть на футбольном поле. Теперь у них открытый доступ. Они давно претендовали на эту местность. Кроме того, по требованию властей Таджикистана Кыргызстан убрал наблюдательную вышку на погранзаставе в селе Максат», — заявил депутат.

Пока власти Кыргызстана бездействуют, Таджикистан активно наступает на территорию республики.

Шайырбек Орозалиев

«Таджикистан всячески препятствует ремонтировать дорогу Кулунду — Максат, хотя это наша территория. Недавно без предупреждения установили контейнеры на спорном участке, очень близко к посту «Кайрагач». Раньше там была вывеска таможенного поста «Лейлек». Таджикистан в 2018 году самостоятельно снял ее. Несмотря на это, наши государственные органы продолжают молчать», — сказал он.
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