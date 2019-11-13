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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Еще одному обвиняемому вызвали скорую помощь

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Во время судебного заседания одному из обвиняемых по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» учредителю компании «АльтоГрупп» Кубату Шаршекееву стало плохо. По словам его адвоката, у подзащитного поднялось давление и он попросил вызвать скорую помощь.

Судья Кубанычбек Касымбеков сказал, чтобы вызвали врачей.

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Напомним, что неделю назад на судебном заседании стало плохо другому обвиняемому — бывшему руководителю ОГУКС мэрии Сталбеку Омурканову. Ему также вызывали скорую помощь.

На прошлом заседании адвокат ходатайствовал о направлении подзащитного на обследование в Национальный кардиологический центр, но суд не удовлетворил ходатайство.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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