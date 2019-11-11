Суд над экс-мэрами. Одному обвиняемому отказали в обследовании в кардиологии

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Адвокат Виталий Остриков выступил с ходатайством о направлении его подзащитного бывшего руководителя общественно-государственного управления капитального строительства при мэрии Бишкека Сталбека Омурканова на обследование в Кардиологический центр имени Миррахимова.

Он напомнил, что на прошлом судебном заседании обвиняемому вызывали скорую помощь.

«Вы направили соответствующее письмо в ГКНБ, где в СИЗО содержится мой подзащитный. Однако ничего там не исполняют и меры не принимают. Все время нахождения под стражей Сталбек Омурканов находится в медицинско-санитарной части, где ему не проводят надлежащего обследования. Соответственно, невозможно определить, какой у него диагноз», — отметил адвокат.

Виталий Остриков также ходатайствовал о параллельном проведении судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить, какие болезни у его подзащитного и возможно ли при их наличии содержание в местах изоляции. Такую экспертизу проводят в течение 10 дней, сказал он.

Адвокат добавил, что проведение экспертизы, обследования не повлияет на судебный процесс. Обвиняемого будут доставлять на заседания.

Остальные адвокаты поддержали ходатайство.

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Представители прокуратуры поддержали ходатайство только в части направления на обследование.

Но суд не удовлетворил ходатайство адвоката.

Сталбек Омурканов проходит обвиняемым по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

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По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств от компании ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.