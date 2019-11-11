Суд над экс-мэрами. Защита настаивает на повторной комплексной экспертизе

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Адвокат Нургазы Сыдыков заявил ходатайство о повторном проведении комплексной комиссионной судебно-бухгалтерской экспертизы по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Он отметил, что у экспертизы был заказной характер.

«Первый вопрос, который ей задали, — целевое использование грантовых средств, выплаченных компанией ТВЕА на строительство. Тогда как в договоре между сторонами вообще нет слова «грант». Есть расхождения в переводе сумм из одной валюты в другую», — отметил он.

Адвокат добавил, что вызывает вопросы и то, как подсчитали якобы нанесенный ущерб — более 94 миллионов сомов.

«На скамье подсудимых — только двое подрядчиков. По остальным экспертиза показала, что превышения по объемам строительных работ нет. А по «АйколСтрой» и «АльтоГрупп» — около 32,7 миллиона сомов. Остается 62 миллиона сомов. Откуда они взялись? Вопрос остался открытым. Эксперт не то что эту сумму не мог доказать, а ущерб не смог доказать», — отметил он.

Нургазы Сыдыков добавил, что есть разница в выводах комплексной экпертизы и аудите Счетной палаты.

«При этом аудиторы СП основывались на контрольных замерах, эксперты — на материалах следствия. Первые брали за основу действующие нормативно-правовые акты, вторые — утратившие силу», — добавил адвокат.

Судья в ходатайстве отказал, тогда Нургазы Сыдыков заявил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы.

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Отметим, ранее адвокат Сергей Слесарев просил исключить из материалов уголовного дела показания экспертов и заключения комплексной комиссионной судебно-бухгалтерской и судебно-строительной и комплексной комиссионной строительно-технической экспертиз. Однако и тогда суд не удовлетворил ходатайство.

В ходе судебного заседания судья отклонил еще одно ходатайство — адвоката Виталия Острикова об истребовании с мэрии справки об ущербе, нанесенном при строительстве школы.

«Нам предоставили только документ о финансировании работ. Но из чего складывается ущерб мэрии — такой справки нет. Мэрия отказывается ее предоставлять. На одном из прошлых заседаний защита предоставила доказательство, что мэрия даже прибыль получила — 16 миллионов сомов», — сказал адвокат.

Бывший градоначальник Кубанычбек Кулматов предложил мэрии признать, что ущерба нет.

Пятое или шестое заседание пытаемся выяснить у мэрии, какой ущерб нанесли. Кубанычбек Кулматов

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.