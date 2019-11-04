Экс-мэр Кубанычбек Кулматов отказался давать показания и выступил с заявлением

«Пусть останется на их совести», — заявил сегодня в суде бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. Он отказался давать показания и выступил с заявлением.

В Ленинском районном суде столицы продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» планировали допросить обвиняемого экс-градоначальника Кубанычбека Кулматова. Однако он воспользовался своим правом и отказался от дачи показаний.

В своем заявлении Кубанычбек Кулматов отметил, что абсурдность предъявленного обвинения налицо, и в зале нет ни одного человека, который не понимает, что происходит. Он считает, что доказывать невиновность излишне.

«Я хочу назвать прописные истины, которые все должны понимать. Это основа судебной системы. В уголовном судопроизводстве должен соблюдаться принцип верховенства права, в соответствии с которым права и свободы человека признаются наивысшими ценностями. Уполномоченные должностные лица — суды, прокуратура, следствие — должны соблюдать положения Конституции и законов. К сожалению, мы декларируем одно, а жизнь показывает другое. Такие принципы в уголовном судопроизводстве, как уважение чести и достоинства, неприкосновенность личности, охрана прав и свободы человека, остаются на бумаге. Как в нашем деле», — сказал бывший мэр.

Следствие, а потом и органы прокуратуры просто выплюнули наше дело. Пусть это остается на их совести. Кубанычбек Кулматов

Он заметил, что следствие велось с огромными нарушениями.

«Мы об этом говорили неоднократно, не хочется повторяться. Вы, суд, все это знаете. Не сработала система сдержек и противовесов со стороны прокуратуры, которая поддержала незаконное и необоснованное обвинение», — подчеркнул экс-градоначальник.

Он заявил, что отрепетированные показания свидетелей и экспертов вызывают сомнения.

«Они голословны и необоснованы. И вы, суд, являетесь свидетелем этому. Мне было смешно слышать их показания, большая часть которых была: не знаю, не могу ответить. А они легли в основу нашего обвинения», — добавил Кубанычбек Кулматов.

«Меня пугает совершенно другое. Мы стали свидетелями факта, когда напрямую даются ложные и необоснованные обвинения. Кто им дал эту силу, кто им гарантировал, что ничего не будет, не будет ответа? Все домыслы налицо, но никто не реагирует. Вот это меня сильно настораживает», — пояснил он.

Кубанычбек Кулматов добавил, что обвиняемые не видят беспристрастного и объективного разбирательства.

«Однако оправдываться не буду. Школа стоит. Все, что делали эти люди, которые сидят на скамье обвиняемых, делали от души. Вы можете нас посадить, но сердцем и душой мы свободны», — заявил он.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.