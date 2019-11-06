Суд над экс-мэрами. Обвиняемого Сталбека Омурканова направят на обследование

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.
Сегодня обвиняемому бывшему руководителю общественно-государственного управления капитального строительства при мэрии Бишкека Сталбеку Омурканову стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую.
Как рассказал 24.kg адвокат Санжар Сакиев, после осмотра Омурканову рекомендовали пройти обследование у специалистов.
«В итоге судья вынес поручение в адрес руководства СИЗО ГКНБ направить Сталбека Омурканова на обследование», — сообщил он.
Отметим, ранее экс-градоначальник Кубанычбек Кулматов заявлял, что Сталбек Омурканов в тяжелом состоянии лежит в санчасти, но тем не менее его постоянно доставляют в суд.
Сталбек Омурканов проходит обвиняемым по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.