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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Обвиняемого Сталбека Омурканова направят на обследование

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня обвиняемому бывшему руководителю общественно-государственного управления капитального строительства при мэрии Бишкека Сталбеку Омурканову стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую.

Как рассказал 24.kg адвокат Санжар Сакиев, после осмотра Омурканову рекомендовали пройти обследование у специалистов.

«В итоге судья вынес поручение в адрес руководства СИЗО ГКНБ направить Сталбека Омурканова на обследование», — сообщил он.

Отметим, ранее экс-градоначальник Кубанычбек Кулматов заявлял, что Сталбек Омурканов в тяжелом состоянии лежит в санчасти, но тем не менее его постоянно доставляют в суд.

Сталбек Омурканов проходит обвиняемым по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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