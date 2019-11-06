Суд над экс-мэрами. Обвиняемого Сталбека Омурканова направят на обследование

Отметим, ранее экс-градоначальник Кубанычбек Кулматов заявлял, что Сталбек Омурканов в тяжелом состоянии лежит в санчасти, но тем не менее его постоянно доставляют в суд.

Сталбек Омурканов проходит обвиняемым по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.