Суд над экс-мэрами. Защита просит исключить показания экспертов

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня в очередной раз планировался допрос экспертов, однако они снова не явились в суд. Это возмутило адвоката Сергея Слесарева.

«Им передали очередное распоряжение суда, но экспертов нет, это злостное уклонение от явки. Прошу принять меры, обратиться к руководству, чтобы все эти распоряжения в мусорное ведро не отправлялись», — отметил он.

По словам адвоката, госслужащие несут дисциплинарную ответственность за неисполнение решения суда.

«Прокуратура спокойно сидит, хотя должна надзирать за соблюдением закона должностными лицами и госорганизациями. У защиты нет властных полномочий, чтобы привести экспертов. Прошу обеспечить явку», — сказал он.

Обвиняемый Кубанычбек Кулматов заметил, что именно заключения эксперта легли в основу обвинения.

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Сергей Слесарев попросил в таком случае исключить показания экспертов и заключения комплексной комиссионной судебно-бухгалтерской и судебно-строительной, а также комплексной комиссионной строительно-технической экспертиз из материалов уголовного дела.

Адвокат Омурзак Мамыров заявил, что двое из трех экспертов не имели права участвовать в экспертизе, потому что у них нет соответствующей лицензии.

Суд не может ссылаться на это заключение. Если оно будет положено в основу приговора, то решение суда будет подлежать отмене. Омурзак Мамыров

Защитник добавил, что других доказательств вины обвиняемых нет.

«Выводы этой экспертизы несостоятельны», — пояснил он.

Коллеги Сергея Слесарева поддержали ходатайство. Государственные обвинители выступили против.

Для принятия решения судья Кубанычбек Касымбеков удалился в совещательную комнату.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.