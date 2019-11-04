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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Обвиняемых оставили под стражей до января

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Ранее обвинение заявило о необходимости рассмотрения меры пресечения обвиняемым. Прокуроры просили продлить срок содержания под стражей, адвокаты — отпустить под домашний арест.

Выйдя из совещательной комнаты, судья зачитал постановление, согласно которому заключение под стражей обвиняемым продлено до 6 января.

Отметим, что обвиняемый Кубанычбек Кулматов на заслушивании решения судьи отсутствовал в зале. Как объяснил Албек Ибраимов, у него болит живот.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Пятеро из них содержатся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде и домашним арестом. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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