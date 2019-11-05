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Общество

Азиз Суракматов испугался участи Кулматова из-за школы в «Мурас-Ордо»

На завершение строительства школы в жилмассиве «Мурас-Ордо» потребуется еще 150 миллионов сомов. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил руководитель общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) столичной мэрии Ренат Айтымбетов.

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По его словам, в 2016 году проведен тендер на строительство на 111 миллионов сомов, в октябре 2018-го подписан дополнительный договор на 24 миллиона.

«Профинансировано фактически 119 миллионов сомов. Задолженность подрядчика перед бюджетом составляет 7,5 миллиона сомов. Обратились во все инстанции, работаем над взысканием», — сказал он.

Мэр Азиз Суракматов поинтересовался, с чем связано увеличение стоимости проекта. Выяснилось, что изначально планировали построить одноэтажное учебное заведение площадь около 5,6 тысячи квадратных метров. Но после осушения территории подрядчик предложил увеличить площадь. В цокольном этаже расположить мастерские и учебные классы, увеличить столовую и спортзал. В общем, площадь стала больше почти на 3 тысячи квадратных метров. По словам Рената Айтымбетова, уже построен каркас.

Мэр посоветовал не отходить от первоначального проекта.

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«Я, что, должен 150 миллионов дать и потом своей головой отвечать? Вы постройте на 111 миллионов, а эти 3 тысячи квадратов лучше потом отдельно построим. Надо строить то, что было по тендеру, а не поэтапно добавлять. Вам мало школы в «Калыс-Ордо»? Вы так не рискуйте», — сказал он.

Напомним, два бывших мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов находятся под стражей. По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», а Албек Ибраимов подписал распоряжение о выделении дополнительно 104 миллионов сомов на завершение строительства.
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