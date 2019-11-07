Медиапредставитель: Судьи держат нос по ветру, разбирая иски к СМИ

В День информации и печати медиапредставитель Акмат Алагушев поделился с 24.kg своим мнением о состоянии современных СМИ Кыргызстана.
По словам юриста, точных данных по стране, сколько исков подается на СМИ или журналистов, нет. У каждой независимой медиаорганизации свои цифры. Но судебные процессы стали больше освещаться, и они вызывают резонанс в обществе. «Последние два года общественность всколыхнули резонансные кейсы по искам бывшего президента Алмазбека Атамбаева к Zanoza. Сегодня на слуху разбирательства вокруг «Апреля», «Ачык саясат». И понятно почему, эти ресурсы открыто поддерживают Атамбаева. Поэтому суды и выносят в их отношении очень претенциозные решения», — сказал Акмат Алагушев.
Отечественная Фемида держит нос по ветру, разбирая иски к средствам массовой информации, смотрят, какая политика у этого ресурса, кто учредитель и кто истец.Медиапредставитель Акмат Алагушев
Как отмечает юрист, к тенденциозным СМИ и размеры требований выше, иски к ним достигают 5-10 миллионов сомов. «Суды удовлетворяют требования частично, но все равно для канала или газеты 300 или 500 тысяч сомов — это неподъемные суммы», — подчеркнул Акмат Алагушев.
Суды снижают суммы исков, говорит юрист, если СМИ не очень популярное, не ангажированное и истец мелкий чиновник, 5-10 тысяч сомов — это приемлемый размер морального ущерба.
— не все эти доказательства учитывает суд.
«Бывает, газеты или интернет-порталы печатают откровенную неправду, но с ними автор публикации не судится. Тут, опять же, все зависит от политической конъюнктуры», — отметил Акмат Алагушев.
Он отметил, что стопроцентно необъективных или клеветнического толка статей в отечественных изданиях все-таки меньше, чем беспристрастных и взвешенных.