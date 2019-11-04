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Общество

В БНИЦТиО скрывали пострадавших в ДТП

Следователи Генеральной прокуратуры выявили, что в БНИЦТиО с января по июнь 2019 года с травмами различной степени тяжести, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, обращались гражданки Л.З., А.Ч. и гражданин Р.Н.

Однако врачи не сообщили в милицию и эти факты в ЕРПП не зарегистрированы.

ГП КР начала досудебную проверку по статье «Укрытие от регистрации заявления или обращения о совершенном преступлении или проступке, совершенное должностным лицом» УК КР. Расследование  поручено ГКНБ, а в ЕРПП зарегистрированы ранее укрытые факты аварий.
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