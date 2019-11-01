10:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Нацбанк аннулировал регистрацию трех операторов систем электронных денег

Национальный банк решил отозвать регистрацию трех операторов международных систем электронных денег. Решение принято правлением регулятора.

Лицензии лишились ТОО WOOPPAY (ВУППЭЙ), ООО «ГЛОБПЭЙ» и ТОО RPS Asia. Кроме того, ранее Нацбанк отозвал лицензию у Общества с ограниченной ответственностью «Барс Мани». Это произошло из-за того, что ОсОО в течение года не работало в качестве оператора платежной системы/платежной организации.

Отметим, что в последние годы НБ КР ужесточает требования как к операторам электронных денег, так и платежных систем, чтобы обеспечить безопасность прохождения платежей кыргызстанцев.
Ссылка:
просмотров: 535
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровой Кыргызстан. Как Национальный банк помогает развитию регионов
Кредит через терминал. Нацбанк обратился в правоохранительные органы
Не пришли деньги с терминала. Куда обращаться и как вернуть
Нацбанк согласился на перерегистрацию «Чанг Ан банка» в микрофинансовую компанию
Нацбанк предлагает создать мобильные офисы банков в регионах
Слияние банков. Реорганизацию начнут только после согласия Нацбанка
Кыргызстан стал победителем конкурса Global Inclusion Awards — 2019
В Кыргызстане начали работать выездные кассы в отдаленных регионах
Нацбанк Кыргызстана понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года
Центральные банки ЕАЭС обсуждают единый финансовый рынок союза
Популярные новости
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;разногласиях и&nbsp;ссорах с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Сапар Исаков рассказал о разногласиях и ссорах с Алмазбеком Атамбаевым
Сапара Исакова принудительно доставили в&nbsp;суд по&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Сапара Исакова принудительно доставили в суд по модернизации ТЭЦ Бишкека
Бизнес
Развитие IT-сообщества и&nbsp;госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и&nbsp;оператора&nbsp;О! Развитие IT-сообщества и госуслуг. Успешный проект ГКИТиС и оператора О!
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; снижены процентные ставки на&nbsp;кредиты В «Бакай Банке» снижены процентные ставки на кредиты
Экскурсия в&nbsp;MegaCom для слушателей Высшей политической школы Экскурсия в MegaCom для слушателей Высшей политической школы
Всемирный день сбережений: День открытых дверей в&nbsp;ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан-Ош&raquo; Всемирный день сбережений: День открытых дверей в ОАО «Халык Банк Кыргызстан-Ош»
1 ноября, пятница
10:18
Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багажнике авто Раскрыто убийство таксиста, тело которого нашли в багаж...
10:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 ноября
10:00
Смерть под обломками самолета не стала уроком. Дачи СУ начали застраивать
09:38
Саммит глав правительств ШОС. Абылгазиев встретится с Шавкатом Мирзиеевым
09:32
ЕФСР готов поддержать строительство систем водоснабжения в Кыргызстане