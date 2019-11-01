Нацбанк аннулировал регистрацию трех операторов систем электронных денег

Национальный банк решил отозвать регистрацию трех операторов международных систем электронных денег. Решение принято правлением регулятора.

Лицензии лишились ТОО WOOPPAY (ВУППЭЙ), ООО «ГЛОБПЭЙ» и ТОО RPS Asia. Кроме того, ранее Нацбанк отозвал лицензию у Общества с ограниченной ответственностью «Барс Мани». Это произошло из-за того, что ОсОО в течение года не работало в качестве оператора платежной системы/платежной организации.

Отметим, что в последние годы НБ КР ужесточает требования как к операторам электронных денег, так и платежных систем, чтобы обеспечить безопасность прохождения платежей кыргызстанцев.