Кабылбеков: Отставка главы Нацбанка, возможно, связана с делом «Кыргызнефтегаза»

Причиной внезапного ухода Мелиса Тургунбаева с поста председателя Национального банка является масштабное расследование коррупционных схем в ОАО «Кыргызнефтегаз». Об этом в комментарии 24.kg заявил политолог Мусуркул Кабылбеков, анализируя последние кадровые изменения.

из личного архива
Фото из личного архива. Мелис Тургунбаев
Политолог отмечает, что в практике правоохранительных органов при расследовании многомиллиардных хищений принято допрашивать всех, кто имел отношение к объекту в проверяемый период. Мелис Тургунбаев много лет занимал руководящие посты в «Кыргызнефтегазе», что делает его вызов к следователю практически неизбежным.

«Глава Национального банка не может проходить по уголовному делу даже в качестве свидетеля — это наносит колоссальный удар по репутации главного финансового регулятора страны. Скорее всего, его освободили от должности заранее, чтобы возможные следственные действия в отношении него не бросали тень на Нацбанк», — считает Мусуркул Кабылбеков.

Мелис Тургунбаев подал в отставку, проработав на посту главы НБ КР больше года (назначен 26 июня 2024-го). Его карьерный путь тесно связан с нефтяной отраслью: в 2013–2020 годах он был членом, а затем председателем Совета директоров ОАО «Кыргызнефтегаз». В 2020–2021 годах занимал пост председателя правления предприятия. Ряд СМИ ранее называли Мелиса Тургунбаева человеком, близким к экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Напомним, ГНС вскрыла в «Кыргызнефтегазе» коррупционную схему с ущербом более 4 миллиардов сомов. По делу задержали бывших топ-менеджеров ОАО и частных компаний, связанных с предприятием. 
