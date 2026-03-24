Активы банковского сектора КР превысили 1,3 триллиона сомов — Нацбанк

Суммарные активы банковского сектора Кыргызстана с начала года выросли на 10,7 процента и достигли 1 триллиона 340,7 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Национальном банке.

По данным регулятора, по состоянию на 31 января 2026 года в стране функционировали 23 коммерческих банка и 306 их филиалов.

Кредитный портфель клиентов банков увеличился на 1 процент и составил 512 миллиардов сомов. Объем финансирования по исламским принципам также вырос на 1 процент — до 19,3 миллиарда сомов.

Депозитная база банковского сектора с начала года увеличилась на 1,6 процента и достигла 880 миллиардов сомов.
