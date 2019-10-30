Суд над экс-мэрами. Мэрия Бишкека не выбирала подрядчиков строительства школы

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде заслушали показания обвиняемого по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» бывшего начальника общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) мэрии Бишкека Сталбека Омурканова.

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Как рассказал 24.kg адвокат Виталий Остриков, его подзащитного назначили на вакантную должность руководителя ОГУКС по конкурсу 17 ноября 2014 года. На тот момент меморандум и договор на строительство учебного заведения уже были подписаны.

«Сталбек Омурканов сообщил: в связи с тем, что заказчиком строительства являлась китайская сторона, исполнителем она выбрала муниципалитет в лице ОГУКС. Последние не имели возможности менять подрядчиков и вмешиваться в эту процедуру. Никаких отчетов по деньгам, актов выполненных работ ОГУКС также не имело права требовать, потому что средства были китайской стороны. Управление отвечало только за работы, выполненные за счет средств местного бюджета. Эти акты есть», — отметил юрист.

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Он добавил, что впоследствии мэрия должна была взять школу на свой баланс, обслуживать и содержать ее.

«Обвинение не нашло подтверждений, что Омурканов привлекал определенных подрядчиков. Они задавали вопросы по письмам, которые мой подзащитный отправлял в ТВЕА. Он заявил, что к китайской стороне обращались только по вопросам некачественного исполнения, задержки строительных работ привлеченными подрядчиками, отсутствия рабочих на объекте. Так как местное население жаловалось, что строительные работы не ведутся, устраивали пикеты возле муниципалитета. Поэтому Омурканов был вынужден обратиться к заказчику — китайской стороне, чтобы они навели порядок», — сказал Виталий Остриков.

Кроме того, в ходе допроса выяснилось, что у подзащитного не было возможности во время следствия задать дополнительные вопросы эксперту-строителю и объявить ему отвод.

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«Моего подзащитного ознакомили уже с заключением постфактум. А по закону обязаны были дать постановление о назначении экспертизы до ее проведения, чтобы обвиняемый мог поставить дополнительные вопросы. Это нарушение со стороны следствия, которое повлекло к некачественной даче экспертного заключения. Потому что применялись методы из несуществующих (утративших силу) нормативных актов», — заметил адвокат.

Отметим, что ОГУКС осуществляет функции заказчика и технического надзора по проектированию и строительству объектов жилищно-коммунального назначения, автомобильных дорог, а также объектов соцкультбыта в зонах индивидуального жилищного строительства (жилых массивов, новостроек) Бишкека.

По версии следствия, в 2014-м Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.