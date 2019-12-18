Суд над экс-мэрами. Обвиняемый: За строительство школы меня сделали преступником

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях выступил бывший начальник общественно-государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов. Он проходит обвиняемым по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Подсудимый отметил, что заступил на должность 17 ноября 2014 года, а уже 9 декабря заложили капсулу под строительство школы.

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«Что я нарушил? Это что, кулуарно решалось? 30 декабря по этому вопросу был доклад в Жогорку Кенеше», — отметил Сталбек Омурканов.

По его словам, в течение четырех месяцев на разных уровнях шло обсуждение строительства, в итоге был подписан трехсторонний договор между ТВЕА, подрядчиком и ОГУКС.

«В мэрии есть юристы, в ОГУКС. Я спрашивал, законно ли подписание договора. Мне ответили, что да. Не я же единолично решал этот вопрос», — заявил Сталбек Омурканов.

Обвиняемый отметил, что строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» было острой необходимостью. Ее пытались построить еще в 2009 году, но подрядчик ушел.

«Тогда заключили договор между ОГУКС и подрядчиком, какие-то работы были выполнены, деньги заплачены, но школу не построили. Когда в 2015-м я стал начальником управления, требовал отчеты, но документы не нашли. Почему тогда не завершили строительство? Там участок со сложным рельефом — перепад высот 11 метров, грунтовые воды, надо было сделать дренаж. Но подрядная организация этого не сделала, получилось озеро с бетонным основанием. Подрядчик ушел», — пояснил Сталбек Омурканов.

Как строитель я не понимаю, что такого натворил, чтобы из меня сделали опасного преступника?! Сталбек Омурканов

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», а Албек Ибраимов подписал распоряжение о выделении дополнительно 104 миллионов сомов на завершение строительства.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.