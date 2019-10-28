Суд над экс-мэрами. Школу построили, чтобы поднять рейтинг Сооронбая Жээнбекова

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Сегодня в суде должны были допросить двух бывших градоначальников Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Однако первый отказался отвечать на вопросы, пока в суде не заслушают показания двух экспертов, о чем ходатайствовала защита. Их явку на процесс не смогли обеспечить. Одному запретили давать показания врачи из-за состояния здоровья.

Албек Ибраимов тоже отказался от допроса, но сделал заявление. Он отметил, что в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду к нему лично не было вопросов, за исключением подписания распоряжения о выделении дополнительных средств в размере 104 миллионов сомов на завершение строительства учебного заведения.

По словам экс-мэра, это решение было принято, чтобы повысить рейтинг кандидата на пост президента страны от партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Албек Ибраимов напомнил, что являлся председателем городского отделения партии социал-демократов.

«Почему я говорю, что все эти дела политически мотивированы? В июне 2017 года на заседании политсовета СДПК представили данные о рейтинге нашего кандидата в президенты в Бишкеке — 3 процента. В связи с этим политсовет принял решение, чтобы поднять рейтинг как партии, так и кандидата, закончить строительство соцобъектов в столице. Я подписал распоряжение о завершении строительства школы к 1 сентября 2017-го. Кроме того, жители массива практически каждую неделю выходили с митингами к мэрии столицы, просили закончить строительство учебного заведения», — сказал он.

Бывший градоначальник добавил: в ходе судебных разбирательств всем стало понятно, что эта школа была необходима.

На протяжении многих лет дети обучались в свинарнике, где все свиньи сдохли. Надо было закончить строительство этого учебного заведения. Албек Ибраимов

Он заметил, что результат выборов всем известен.

«От партии СДПК сегодня находится президент, который успешно выиграл выборы в октябре 2017 года. Я хочу для протокола сказать, что наш кандидат получил 48,4 процента голосов избирателей в Бишкеке. Я думаю, что каким-то толчком послужили эта школа и другие соцобъекты», — заявил экс-мэр.

Напомним, что, по версии следствия, в 2014-м Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.