17:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Школу построили, чтобы поднять рейтинг Сооронбая Жээнбекова

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Сюжет по теме
Дело Кубанычбека Кулматова

Сегодня в суде должны были допросить двух бывших градоначальников Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Однако первый отказался отвечать на вопросы, пока в суде не заслушают показания двух экспертов, о чем ходатайствовала защита. Их явку на процесс не смогли обеспечить. Одному запретили давать показания врачи из-за состояния здоровья.

Албек Ибраимов тоже отказался от допроса, но сделал заявление. Он отметил, что в ходе судебного разбирательства по данному эпизоду к нему лично не было вопросов, за исключением подписания распоряжения о выделении дополнительных средств в размере 104 миллионов сомов на завершение строительства учебного заведения.

По словам экс-мэра, это решение было принято, чтобы повысить рейтинг кандидата на пост президента страны от партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Албек Ибраимов напомнил, что являлся председателем городского отделения партии социал-демократов.

«Почему я говорю, что все эти дела политически мотивированы? В июне 2017 года на заседании политсовета СДПК представили данные о рейтинге нашего кандидата в президенты в Бишкеке — 3 процента. В связи с этим политсовет принял решение, чтобы поднять рейтинг как партии, так и кандидата, закончить строительство соцобъектов в столице. Я подписал распоряжение о завершении строительства школы к 1 сентября 2017-го. Кроме того, жители массива практически каждую неделю выходили с митингами к мэрии столицы, просили закончить строительство учебного заведения», — сказал он.

Бывший градоначальник добавил: в ходе судебных разбирательств всем стало понятно, что эта школа была необходима.

На протяжении многих лет дети обучались в свинарнике, где все свиньи сдохли. Надо было закончить строительство этого учебного заведения.

Албек Ибраимов

Он заметил, что результат выборов всем известен.

«От партии СДПК сегодня находится президент, который успешно выиграл выборы в октябре 2017 года. Я хочу для протокола сказать, что наш кандидат получил 48,4 процента голосов избирателей в Бишкеке. Я думаю, что каким-то толчком послужили эта школа и другие соцобъекты», — заявил экс-мэр.

Напомним, что, по версии следствия, в 2014-м Кубанычбек Кулматов, будучи градоначальником, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства учебного заведения в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
Ссылка:
просмотров: 1031
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. Какой нанесен ущерб, потерпевшие не могут ответить
Суд над экс-мэрами. Защита вынуждена опровергать умысел и связь подсудимых
Суд над экс-мэрами. Ущерб считали по нормативам, утратившим силу
Суд над экс-мэрами. Председательствующему вновь заявили отвод
Суд над экс-мэрами. Деньги на строительство школы в бюджет не поступали
Суд над экс-мэрами. Заключение строительной экспертизы сфабриковано
Суд над экс-мэрами. Должны ли деньги на строительство школы поступить в бюджет
Суд над экс-мэрами. Мэрия должна была провести тендер на строительство школы
Суд над экс-мэрами. Трещины и плесень увидела комиссия в школе «Калыс-Ордо»
Суд над экс-мэрами. Подсудимые возмущены присутствием сотрудников ГКНБ в суде
Популярные новости
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты Лишение неприкосновенности Атамбаева. Решение Конституционной палаты
Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в&nbsp;дома горожан Хорошая новость. Мэр Бишкека распорядился подать отопление в дома горожан
Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от&nbsp;налоговой Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от налоговой
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали, когда в&nbsp;квартиры горожан начнут подавать тепло В мэрии Бишкека рассказали, когда в квартиры горожан начнут подавать тепло
Бизнес
Акылбек Жамангулов: Мы&nbsp;видим MegaCom крупнейшим холдингом Акылбек Жамангулов: Мы видим MegaCom крупнейшим холдингом
Клиенты O!Store: &laquo;Спасибо за&nbsp;трепетное отношение, человечность и&nbsp;простоту!&raquo; Клиенты O!Store: «Спасибо за трепетное отношение, человечность и простоту!»
Акционеры завода &laquo;Ореми&raquo; просят президента защитить их&nbsp;частную собственность Акционеры завода «Ореми» просят президента защитить их частную собственность
В&nbsp;Международном аэропорту &laquo;Ош&raquo; открыт новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&mdash; Кувейт В Международном аэропорту «Ош» открыт новый регулярный рейс Кувейт — Ош— Кувейт
28 октября, понедельник
17:02
Сборная Кыргызстана заняла первое командное место на Кубке мира по пауэрлифтингу Сборная Кыргызстана заняла первое командное место на Ку...
16:58
Сапар Исаков призвал обеспечить явку свидетелей в суд по модернизации ТЭЦ
16:46
Акылбек Жамангулов: Мы видим MegaCom крупнейшим холдингом
16:30
Канату Исаеву припомнили дело о продаже здания библиотеки
16:01
Клиенты O!Store: «Спасибо за трепетное отношение, человечность и простоту!»