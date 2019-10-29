30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой, район стеклозавода;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улицы Уч-Тулга, Чымындык, Жабинова, Путейская, Койбагарова, переулок Акбуринский), «Колмо» (улицы Илим, Жеткинчек, Кулиева, Тынчтык, Тендик, Максат);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Шевченко, Токтогула, Турусбекова, Сагынбая Манасчи, Минина, Пожарского, Московской, Орозбекова, Боконбаева, проспекта Чингиза Айтматова.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Лебединовка (улицы Мичурина, Восточная, Северная, Чапаева, Кирова, Комсомольская, Октябрьская, 8 Марта, 9 Мая, Пионерская, проспекты Ленина, Победы, Восток (улицы Семетей, Сейтек, Курманбек), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая), Васильевка (улицы Комсомольская, Школьная, Октябрьская, Айбаш), Байтик (улицы Суюмбаева, Дружбы, Эшмамбет, Новостройка), Арашан (улицы 8 Марта, Садовая, Акматова), Кара-Жигач, Бек-Тоо;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Октябрьская, Заводская, Кирпичная, Садовая, Линейная, Дружбы, Футбольная, Мира, Московская, Киевская, Советская, Ленина, переулок Зеленый), села Фрунзе (улица Фрунзенская), Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбека, Западная, Алмазбекова, Проектируемая, Восточная, Гагарина), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Саз (улицы Свободы, Набережная, Ынтымак), Первое Мая (улицы Калык, Джаштык, Малабек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Сокулук (улицы Краснодарская, Индустриальная, Заречная, Свободы), Селекционное (улицы Степная, Вишневая, Ак-Буура, Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Сары-Озон, Кипкалова, Парковая, Среднее Шорго, Ысык-Куль), Гавриловка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Крупской), Беловодское (улица Ломоносова), Садовое (школа имени Бажана), Беш-Корюк;
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — село Полтавка (улица Горького), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 10, 11);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Калинина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Чапаева, Линейная, Мичурина, Советская, Строительная, Крупской), Тогуз-Булак (улица Бейшеналиевой).