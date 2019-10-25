Афиша Бишкека на выходные: концерты, выставки, закрытие велосезона

Театры

26 октября. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где она проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.30.

27 октября. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

26 октября. День ООН

Программа очень насыщенная. Будет интересно и детям, и взрослым. Участники, которые пройдут все задания, получат памятные подарки от ООН. По традиции состоится концерт классической музыки от Президентского камерного оркестра «Манас».

ТРЦ «Дордой Плаза-2», 11.00-16.00.

26 октября. Модный показ «Подиум 60+»

В программе также мастер-класс по возрастному макияжу и выступление звезд отечественной эстрады. Пройдет благотворительная акция по сбору средств для нуждающихся пожилых граждан.

ТРЦ «Бишкек Парк», 12.00-15.00.

26 октября. Концерт «Скрипичный DRIVE» (Москва)

Программу исполнят для вас известный российский композитор и аранжировщик, скрипач-импровизатор Степан Мезенцев и композитор, гитарист-импровизатор Петр Маланов. Музыканты сыграют в своем неповторимом стиле популярные классические, эстрадные, народные и авторские композиции.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

27 октября. Закрытие велосезона

В мероприятии может принять участие любой желающий. Возраст и уровень катания не имеют значения. Нужны исправный велосипед и защитный шлем. На финише будет неофициальная часть с пикником и фан-стартами.

Сбор в парке Победы имени Даира Асанова, 9.30.

27 октября. Концерт «Хора Турецкого» (Москва)

Их называют рекордсменами популярности: за 28 лет более 6 тысяч выходов на сцену и 4 миллиона километров в пути. Уникальные голоса, невероятная энергетика и присущая только им манера исполнения. Артисты поют более чем на 10 языках.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Выставки, ярмарки

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

15 сентября — 27 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

18-31 октября. Выставка, посвященная 80-летию Суйменкула Чокморова

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

4-20 октября. Выставка Абдысадыра Турусбекова

Ключевая тема картин художника — изображение уникального, неповторимого мировоззрения через особый художественный стиль. В картинах Абдысадыра Турусбекова четко видны «условности эпохи». Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

11-27 октября. Выставка Талгата Миррахимова

Выставка охватывает творческий путь художника за 50 лет и посвящена природе, людям Кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни его земляков-уйгуров. Внимание Талгата Миррахимова также привлекают портрет и натюрморт.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать» 1967 года до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

27 октября. Выставка рисунков молодых талантов

Вы также сможете заказать свой карандашный портрет в стиле аниме за символическую плату, который будет готов в течение 10-15 минут.

Кафе La Maison Du Voyageur, 12.00-18.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

26 октября. Тренинг «Как я стал IT-разработчиком»

Основатели компании Growave расскажут, как они стали разработчиками, как стать ими и о буднях PHP-разработчика.

IT Academy, 14.00.

26 октября. Сити-квест

Пешеходный игровой квест посвящен памяти Егора Паньшина, который был одним из разработчиков квестов и Encounter-игр в Бишкеке. Все вырученные средства пойдут в помощь его семье.



Сбор возле памятника Курманджан датке, 18.10.

27 октября. Мастер-класс по декорированию тыковок

Предлагаем окунуться в творчество и раскрасить свою тыковку так, как захочется. Тыкв не много, поэтому запись заранее приветствуется.

Tucano Coffee, 14.00.

Для детей

26 октября. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

26 октября. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

27 октября. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

27 октября. Мастер-класс для детей

Состоится мастер-класс по лепке для детей от четырех лет и старше. Мастер-классы, проходящие в стенах музея, полностью погружают в атмосферу творчества и прививают ребенку чувство прекрасного. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 12.00.

27 октября. Спектакли «Здравствуйте!» и «Амалдуу мышык»

«Здравствуйте!» — интерактивное представление о вежливости.

В сказке «Амалдуу мышык» ненасытные мыши уничтожили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь ей приходит кот и придумывает план истребления грызунов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.