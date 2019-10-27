Неделя-24. Брат президента попал в дело, а Старая площадь обрела имя

Брат президента Кыргызстана, бывший торага Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков может стать фигурантом уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека. Генеральная прокуратура приняла к рассмотрению заявление о привлечении его к ответственности. Член политсовета СДПК Темирлан Султанбеков считает, что Асылбек Жээнбеков допустил халатность и злоупотребление должностным положением.

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Заявитель требует взять депутата под стражу, а всех его родственников и близких людей временно отстранить от занимаемых должностей в целях недопущения давления на следствие.

Инициатор заявления заметил, что модернизацию Бишкекской ТЭЦ осуществляли на основании закона о ратификации кредитного соглашения между правительством Кыргызстана и Экспортно-импортным банком Китая.

«Таким образом, все дальнейшие действия представители исполнительных органов власти вели на основании закона, принятого парламентом», — сказал Темирлан Султанбеков.

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При ратификации соглашения нарушили сроки, указанные в Законе «О регламенте». «Его должны были принять в течение как минимум полутора месяцев. За это время депутаты могли бы находить неточности, ошибки и исправлять их. Однако по решению спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова парламент принял закон в течение дня», — отмечено в заявлении.

По делу о модернизации столичной ТЭЦ, которое рассматривает суд, проходят бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев, экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявили обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.

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