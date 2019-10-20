Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры, концерты

21 сентября — 21 ноября. Выставка экзотических бабочек

Представлено более 50 видов бабочек, некоторые экземпляры величиной 30 сантиметров. Сможете увидеть полный цикл жизни бабочек — от появления из кокона до первого взмаха крыльев.

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ТРЦ VEFA.

11-31 октября. Выставка Мамата Камчыбекова

Мамат Камчыбеков широко известен как скульптор, создатель многих монументальных произведений в городах Кыргызстана, а также как автор станковой скульптуры, запечатленной в камне, мраморе, дереве, керамике, гипсе, металле.

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова.

11-27 октября. Выставка Талгата Миррахимова

Выставка охватывает творческий путь художника за 50 лет и посвящена природе, людям кыргызской земли и Восточного Туркестана. Это полотна пейзажной живописи, сюжетные композиции на темы повседневной жизни. Внимание художника также привлекают портрет и натюрморт.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

18-31 октября. Выставка, посвященная 80-летию Суйменкула Чокморова

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш. Советский кыргызский актер кино, художник. Народный артист СССР (1981).

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

15 октября — 10 ноября. Выставка «Эсимде»

Приурочена к юбилею народного художника Киргизской ССР, народного артиста, живописца Суйменкула Чокморова. Экспозиция выставки составлена таким образом, чтобы зритель смог увидеть творческий путь художника в живописи и кино: от самой первой серьезной работы «Мать» 1967 года до произведений, ставших известными и вошедших в золотой фонд КНМИИ.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

21 октября. Караван мира «Жизнь без насилия!»

По семи областям страны прошел караван «Жизнь без насилия!», представляющий собой серию выступлений женщин-лидеров из разных сфер в стиле TED’x talks и флешмобов. В Бишкеке состоится церемония закрытия.

Национальная библиотека Кыргызстана, 9.00.

21 октября. Концерт «Песни-2 на ТНТ»

Треки новых звезд уже занимают первые строчки чартов. Лучшие хиты, масштабные постановки, а главное, качественная авторская музыка — все это будет на концерте в Бишкеке.

«Асанбай-центр», 19.00.

22-23 октября. Выставка российской книги

На выставке будут представлены книги ведущих российских издательств, специализирующихся на выпуске современной учебной и художественной литературы. Пройдут встречи с авторами учебников и учебных пособий, детским писателем Игорем Шевчуком, мастер-классы, интерактивные игры по русскому языку.

Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова.

24 октября. Бизнес-встреча

В Бишкеке выступят два топ-спикера: Асем Кузенбаева с мастер-классом «Как стать лидирующей компанией на рынке и войти в топ-3» и Анна Осипова — «Где привлечь инвестиции в бизнес, оценить свой проект и представить его инвестору». Подробнее

«Асанбай-центр», 13.30.

24 октября. Графическая сюита «Поле»

«Поле» — уникальное событие в мире театрального искусства Кыргызстана. Графическая сюита по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» — это новый жанр, новый формат, новые сценические решения.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

24 октября. Кинопремьеры

«Поменяться местами» (драма, комедия). Однажды утром он и она меняются местами. Он просыпается не успешным писателем в лучах славы, а простым учителем с непомерно завышенным эго. Его девушка, наоборот, — теперь известная пианистка, которую зовет замуж крутой музыкальный продюсер. Он знает о ней все, а она не помнит о нем ничего.

«Урфин Джюс возвращается» (мультфильм). Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки — портить всем жизнь.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (ужасы). Беспощадная и бесстрашная четверка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад.

«Супер келиндер» (комедия). Невестка и свекровь. Между ними есть непонимания. Калыс, который переживает между матерью и супругой, начинает реализовывать задуманный план, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Назик, желающая помочь Калысу и Арууке стать счастливыми, находится под угрозой потери любви, которую так давно ждала.

«Окей, Лекси!» (комедия). Лекси знает о вас все. Она видела все ваши неприличные фотки, знает, о чем вы шепчетесь во время секса, что едите по ночам и как называете своего начальника в секретных чатах. Она виртуальный помощник из вашего мобильника, и сегодня у нее очень плохое настроение.

25 октября. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне 12 апреля для репетиции празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

25 октября. Драма «Вишневый сад»

Театр обратился к творчеству Антона Чехова сознательно, понимая всю сложность этой работы. Современность пьесы — в идее неизменности сущности человека, его желаниях, страстях, воспоминаниях, иногда затмевающих настоящее. Идея спектакля — человек в пространстве и времени. О непрожитых жизнях, о невозможности вернуться в прошлое и изменить его.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

25 октября. Концерт группы HAIL!

HAIL! — поистине уникальное явление на мировой рок-сцене. Хеви-метал-трибьют с настоящими звездами первой величины в составе, в туре, уже наделавшем много шума в американских музыкальных СМИ. Впервые в Кыргызстане настоящие легенды.

Promzona.Space, 21.00.