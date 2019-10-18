МЧС присоединились к #TetrisChallenge

Сотрудники МЧС присоединились к флешмобу #TetrisChallenge. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На фотографии, опубликованной в социальных сетях, показаны шанцевые инструменты аварийно-спасательной машины и пожарного расчета, рядом сами спасатели.

Ранее во флешмобе приняли участие сотрудники МП «Тазалык» и Бишкектеплоэнерго.

Суть акции — показать на фото или видео рабочий инвентарь. При этом участники должны разложить предметы так ровно, как будто в игре «Тетрис». Флешмоб запустили полицейские Цюриха, опубликовав фото, на котором патрульные разложили на асфальте содержимое служебного авто.