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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как сохранить тепло и не разориться на счетах за свет

С каждым днем в республике становится все холоднее. Чтобы хоть как-то согреться, мы начинаем включать обогреватели и кондиционеры, что в итоге увеличивает счета за свет. Специалисты в области энергоэффективности рассказали 24.kg, как сделать так, чтобы дома было тепло, а счета не опустошали кошелек.

Куда уходит тепло

Одни из самых уязвимых и в доме, и в квартире — это окна и двери. Если у вас старые рамы, как бы качественно они не были сделаны, рано или поздно их перекосит от перепадов температуры и влажности. В итоге получаем щели.

Но и пластиковые окна ничего не гарантируют. Отделка может скрывать некачественный монтаж. И вы никогда не догадаетесь, что именно окна — источник потери тепла.

Похожая ситуация и с дверными проемами. Их уязвимые места — конструкция самой двери (производственный брак), щели и замочная скважина.

Источником проблем могут также быть стены, пол и потолок или крыша. Да, через них теряется не так много тепла, но все же. Наступать на ледяной пол или касаться холодных стен не очень приятно. Если мы говорим о потолке в квартире или о крыше в частном доме, тут играют роль не только их утепление, но и высота.

Чем выше потолки, тем холоднее будет в квартире.

По законам физики тепло от обогревателя или печки поднимается вверх. Вы будете греть потолок, а сами мерзнуть.

Как согреть жилье

Специалисты, конечно, советуют готовиться к холодам заранее — менять окна, утеплять стены, крышу и полы. Однако все это нужно делать как минимум летом, а еще лучше весной.

А что делать сейчас, когда в квартире холодно, а отопление дадут не раньше ноября? Есть несколько простых вещей, которые помогут согреться и уберегут от больших счетов за электроэнергию.

1

Правильно пользуйтесь шторами

Солнечный свет в квартире или доме сможет дать дополнительно 1-2 градуса тепла. Поэтому днем откройте шторы и жалюзи, чтобы впустить источник тепла. А вот в сумерки, наоборот, нужно закрыть окна шторами.

2

Заклейте щели скотчем

Если менять окна вы пока не планируете, можно отделаться малой кровью. Заклейте щели между рамами простым скотчем: дешево и действенно.

3

Постелите ковер

Если у вас холодный пол, постелите ковер с толстым ворсом или хотя бы небольшой коврик. Он станет преградой для холодного воздуха, да и ногам будет гораздо комфортнее.

4

Переставьте мебель

Это только звучит странно. На самом деле перестановка мебели поможет решить проблему холодных стен. Например, поставьте шкаф возле самой холодной стены в комнате.

5

Принимайте ванну с открытой дверью

Теплый влажный воздух повысит на несколько градусов температуру в соседних помещениях. Если нет возможности мыться с открытой дверью, хотя бы не закрывайте ее после выхода из ванной. То же касается и духовки. Не спешите закрывать ее после того, как приготовите что-то, пусть тепло «переберется» в кухню.

6

Утеплите дверь

Если у вас старая дверь, ее можно утеплить, обив кожзаменителем с поролоном. Если же вы решите поменять дверь, то помните: чем она массивнее, тем больше тепла будет сохранять.

7

Используйте домашних питомцев

Приучите кошек или собак спать у вас в ногах. В отличие от грелки, которая остынет, домашние животные смогут греть ваши ноги постоянно.

8

Проветривайте чаще

Лучше открывать все окна на 2-3 минуты каждые 3-4 часа. Так вы сохраните больше тепла.

9

Одевайтесь теплее и включите обогреватель 

Не нужно мучить себя в попытке сэкономить на счетах за электроэнергию. Если в квартире холодно, то оденьтесь теплее и включите обогреватель или кондиционер. А наши предыдущие советы помогут согреть квартиру гораздо быстрее.

Платим за тепло, которого нет

По данным Национального статистического комитета, доля затрат населения на покупку топлива увеличилась с 13,2 процента в 2013 году до 18,6 процента в 2017-м. Есть еще и траты на жилищно-коммунальные услуги, куда в том числе включена оплата счетов за электроэнергию.

Траты на жилищно-коммунальные услуги составляли 27,7 процента от общего объема расходов населения.

Дома и квартиры, построенные в республике, фактически потребляют в три-четыре раза больше энергии, чем аналогичные здания в развитых странах. Более того, опрос специалистов проекта «Ушубо/Будь в тепле, Кыргызстан» показал: только 33 процента из всех комнат в домах отапливаются зимой.

В каждом среднем доме за счет низкой энергоэффективности потери электроэнергии и тепла достигают 70 процентов.

Основную долю в росте затрат на энергоносители играет именно ценовой фактор.
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