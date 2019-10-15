Сложная ситуация на перевале Тоо-Ашуу. На участке работает дорожная техника

В работе по расчистке и подсыпке участка дороги с 122-го по 129-й километр на перевале Тоо-Ашуу задействована дорожная техника ОсОО «Мостдорстрой». Об этом 24.kg заявили в Министерстве транспорта и дорог.

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По их данным, в ночь на 15 октября на перевале прошел дождь, переходящий в снег. Толщина выпавшего снежного покрова достигала 4 сантиметров.

Задействованы три автосамосвала и автопогрузчик для подсыпки инертных материалов, а также 12 дорожных рабочих.

Сейчас участок дороги полностью подсыпан противогололедным материалом, ведутся работы по расчистке снега. Обеспечен беспрепятственный проезд, заторов не наблюдается.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что на перевале ужасный гололед, а дороги ничем не посыпаны.