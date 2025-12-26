15:53
Общество

На Тоо-Ашуу временно ограничили движение большегрузов из-за снегопада

С 13.00 24 декабря на перевале Тоо-Ашуу введено временное ограничение для движения тяжелых грузовых автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

По данным ведомства, ограничение действует со стороны поста «Сосновка» в связи с продолжающимся снегопадом. На участке работают сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия №9 — проводится очистка проезжей части и посыпка дороги инертными материалами.

В министерстве призвали водителей, планирующих поездки через горные участки и перевалы, заранее подготовить транспорт: установить зимние шины и иметь при себе необходимые инструменты.
