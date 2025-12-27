На перевале Тоо-Ашуу сняли ограничение для движения грузового автотранспорта

На перевале Тоо-Ашуу сегодня сняли ограничение для движения грузового автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Уточняется, что проезд на перевалах и дорогах страны открыт, движение проходит без остановки. На участке Тоо-Ашуу дорожно-эксплуатационное предприятие № 9 продолжает очистку полотна и посыпку песчано-соляной смесью.

Минтранс напоминает водителям, что перед поездками через горные участки и перевалы важно заменить летние шины зимними и иметь при себе необходимый инвентарь.