Дом престарелых в Бишкеке. Кто должен финансировать учреждение

Дом престарелых в Бишкеке необходимо полностью передать на баланс либо Министерства труда и соцразвития, либо мэрии. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам заявил депутат Алмазбек Уланов.

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Он отметил, что учредителем дома престарелых является министерство, в то время как имущество и участок муниципальные.

«Мы ежегодно выплачиваем более 20 миллионов сомов на содержание дома престарелых. Минтруда дает направление туда», — сказал Алмазбек Уланов.

По словам директора дома престарелых Эркингуль Абдылдаевой, только половина жителей учреждения — бишкекчане. «На втором месте жители Чуйской области, принимаем и из других регионов. Учреждение рассчитано на 300 человек, проживает 173», — заметила она.

Начальник управления социального развития Аида Рысбаева сообщила, что муниципалитет достиг договоренности с Минтруда о переводе дома престарелых на финансирование республиканского бюджета.

Подготовлен законопроект. Но Минфин не готов выделять более 20 миллионов сомов ежегодно. Пока вопрос застыл. Аида Рысбаева

«Давайте тогда исключим из учредителей Минтруда и соцразвития и заберем себе полностью. Тем более имущество и так в муниципальной собственности. Дом престарелых можно укрупнить, на свободные места перевести из других интернатов», — предложил Алмазбек Уланов.