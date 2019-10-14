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Общество

Контейнерной школе села Кенеш министр образования подарил четыре ноутбука

Министр образования и науки Каныбек Исаков подарил ноутбуки школьникам села Кенеш. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, чиновник находится с командировкой в Нарынской области. Он посетил аварийную школу имени Казаалы Абирова. Она стала известной всему Кыргызстану после скандала, когда учеников в этом году разместили в контейнерах. Каныбек Исаков ознакомился с проектом нового учебного заведения и поручил ускорить его строительство. Кроме того, он передал школе четыре ноутбука, учебную и художественную литературу.

В сентябре чиновники торжественно открыли контейнерную школу в селе Кенеш Нарынской области. После поднявшегося скандала уволилась министр образования Гульмира Кудайбердиева. Полпред региона Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем назначен на должность замглавы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР. В селе обещают построить новую школу в 2020 году. Часть классов временно перевели в сельский клуб. 
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