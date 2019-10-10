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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

Инцидент с начальником отдела по борьбе с ОПГ. Раненый отказался от претензий

Пострадавший, получивший ранение в инциденте с начальником отдела по борьбе с организованной преступностью Нурланом Амангуловым, написал встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, мужчина обратился в УВД Ленинского района Бишкека. В заявлении он указал, что претензий к Нурлану Амангулову не имеет.

«Потерпевший сообщил, что во всем виноват сам. В частности он написал, что якобы сам подрезал начальника отдела ГУВД на дороге, а затем между ними произошла словесная перепалка, переросшая в драку», — сообщили редакции.

В БНИЦТиО 24.kg сообщили, что потерпевший добровольно решил выписаться из больницы.

Напомним, 9 октября в Бишкеке начальник отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД столицы Нурлан Амангулов выстрелил в мужчину. Последний был госпитализирован в БНИЦТиО. В ГУВД заявили, что милиционер применил оружие в целях самообороны. 
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