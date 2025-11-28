18:48
Федерация просит президента и главу ГКНБ спасти единственную стрелковую базу

Президент Федерации стрелкового спорта Кыргызстана Жибек Молдоева обратилась к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой не допустить закрытия единственной в стране стрелковой базы. Свое обращение она опубликовала в социальных сетях.

По словам Жибек Молдоевой, с января 2025 года федерация неоднократно направляла письма во все компетентные ведомства, однако вопрос так и не решен. Накануне руководство стрелкового комплекса уведомило федерацию о необходимости освободить объект и сообщило, что дальнейшая работа на базе «невозможна».

«Сегодня я вынуждена обратиться публично. Это не мой выбор, а крайняя необходимость», — написала глава Федерации стрелкового спорта.

Она отметила, что в распоряжении спортсменов нет альтернативной площадки: стрелковый комплекс «9х19», построенный специально для подготовки сборной, введен в эксплуатацию в 2019-м и остается единственным объектом, обеспечивающим полноценные тренировки по ключевым дисциплинам:

• пневматическое оружие (10 метров);
• малокалиберное оружие (25 и 50 метров);
• практическая стрельба.

Жибек Молдоева напомнила, что до строительства нынешней базы спортсмены тренировались в аварийном здании советского периода в парке имени Фучика — в сырости, холоде и фактически разрушающихся помещениях.

«Прошу содействовать в сохранении стрелковой базы для наших спортсменов и национальной сборной. Вопрос стоит чрезвычайно остро и имеет огромное значение для будущего стрелкового спорта — олимпийского вида, который приносит стране международные успехи», — обратилась она к руководству республики.
