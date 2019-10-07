Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Жунусалиева вырубят более 300 деревьев

В рамках реконструкции улицы Жунусалиева вырубят 312 деревьев. Об этом стало известно во время выезда рабочей комиссии по изучению вопроса о реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека (2-я фаза)».

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Как отметил депутат БГК Таалайбек Сагынов, предлагается отремонтировать участок от улицы Ахунбаева до Гагарина.

«Здесь планируются по проекту трехполосная дорога и парковочные карманы», — рассказал он.

Гражданские активисты назвали такое предложение геноцидом.

«Сам премьер говорит, что вопросам экологии надо уделять особое внимание, и тут же перед носом у главы кабмина будут рубить деревья. Зачем делать эту улицу трехполосной, здесь небольшой трафик», — отметили они.

Таалайбек Сагынов согласился с замечаниями активистов и отметил, что пока проект не отдали на согласование, комиссия внесет свои рекомендации.

Отметим, в феврале на совещании в мэрии озвучили, что под снос из-за ремонта дорог в Бишкеке может пойти около 4 тысяч деревьев. После возмущения горожан муниципалитет постарался оправдаться, что в это количество попали и аварийные растения, и кустарники, и даже пеньки. Мэрия пообещала, что сносить деревья при строительстве дорог будут после проведения комиссионного обследования.