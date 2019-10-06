Мгновения жизни. Суровый Долон и небо Иссык-Куля

Сегодня в нашей рубрике сборник фотографий наших авторов из разных уголков Кыргызстана, объединенных только одной общей темой — красотой нашей республики.

Начнем с Чуйской области. Одного из самых популярных ущелий — Аламединского. Запечатлела его во время отдыха Светлана Симоненко.

Иссык-кульскими рассветами и закатами после летних отпусков наши читатели делились щедро. А вот Мамасалы Ташматов уделили внимание необычайно красивому облачному небу.

Высота перевала Долон более 3 030 метров . Это один из самых сложных участков на пути в город Нарын. Однако здесь прекрасные виды на долину, горные хребты Тянь-Шаня и снежные шапки ледников. С суровым перевалом в разные времена года нас познакомил Сабыр Телемишев.

В Нарынской области находится и живописное ущелье Кара-Ункур. В нем побывала один из постоянных наших авторов — Жумагуль Тентиева.

Интересную фотографию в селе Тендик, расположенном в Кочкорском районе, сделал Бакыт Сманкулов.

Фото Бакыта Сманкулова. Село Тендик Кочкорского района

Небольшую остановку сделаем в ущелье Чичкан, через которое проходит трасса Бишкек — Ош. Фотографию сделал Бексултан Ж.

Фото Бексултана Ж. Ущелье Чичкан

«Алайский район Ошской области. Джайлоо Мурдаш. Очень красивое место. Впервые там побывала, отлично отдохнула. Жители очень добрые», — написала Наргиза Сыдыкова. Небольшой фрагмент ее отдыха на видео.

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Вы очень легко можете оказаться среди них и поделиться фотографиями или видео своих любимых уголков Кыргызстана.

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