Мгновения жизни. Суровый Долон и небо Иссык-Куля

Сегодня в нашей рубрике сборник фотографий наших авторов из разных уголков Кыргызстана, объединенных только одной общей темой — красотой нашей республики.
Начнем с Чуйской области. Одного из самых популярных ущелий — Аламединского. Запечатлела его во время отдыха Светлана Симоненко.
Иссык-кульскими рассветами и закатами после летних отпусков наши читатели делились щедро. А вот Мамасалы Ташматов уделили внимание необычайно красивому облачному небу.
Высота перевала Долон более
В Нарынской области находится и живописное ущелье Кара-Ункур. В нем побывала один из постоянных наших авторов — Жумагуль Тентиева.
Интересную фотографию в селе Тендик, расположенном в Кочкорском районе, сделал Бакыт Сманкулов.
Небольшую остановку сделаем в ущелье Чичкан, через которое проходит трасса Бишкек — Ош. Фотографию сделал Бексултан Ж.
«Алайский район Ошской области. Джайлоо Мурдаш. Очень красивое место. Впервые там побывала, отлично отдохнула. Жители очень добрые», — написала Наргиза Сыдыкова. Небольшой фрагмент ее отдыха на видео.
Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Вы очень легко можете оказаться среди них и поделиться фотографиями или видео своих любимых уголков Кыргызстана.
Обязательно укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте 24.kg.