Мгновения жизни. Радуга над Чон-Кемином и летний Сон-Куль

Сегодня мы отправимся в одну из самых высокогорных областей Кыргызстана — Нарынскую. Летом многие побывали там, особой популярностью пользуется озеро Сон-Куль.
По дороге туда сделаем краткую остановку в Чон-Кемине и полюбуемся радугой. Ее поймала Динара Акынбаева.
И еще одна остановка в одном некогда известном, но сейчас умирающем поселке Мин-Куш. Там побывал один из наших постоянных авторов Бексултан Ж.
Теперь отправимся непосредственно на еще одно из самых знаменитых в Кыргызстане озер — Сон-Куль. Дорогу к нему запечатлела Ирина Горбачева.
На самом озере побывал и еще один наш автор Азат Махмудов. Он живет в России, однако периодически приезжает на историческую родину и старается путешествовать по стране.
Еще один гость республики — профессиональный фотограф из Чехии Petr Klingr — также побывал на Сон-Куле и сделал потрясающий снимок.
Свои фотографии с озера прислала и Жумагуль Тентиева, которая также является постоянным автором рубрики.
Но среди летних снимков есть и те, которые напоминают о том, как быстро приходит в высокогорье зима. Наиль Халилов сделал фотографию на Сон-Куле в сентябре, когда на озере неожиданно выпал снег.
Надеемся, нашим авторам удалось вас удивить. Если же вам есть что показать из своих поездок по Кыргызстану, то сделать это довольно просто.
Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
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