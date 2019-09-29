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Мгновения жизни. Радуга над Чон-Кемином и летний Сон-Куль

Сегодня мы отправимся в одну из самых высокогорных областей Кыргызстана — Нарынскую. Летом многие побывали там, особой популярностью пользуется озеро Сон-Куль.

По дороге туда сделаем краткую остановку в Чон-Кемине и полюбуемся радугой. Ее поймала Динара Акынбаева.

Фото Динары Акынбаевой. Радуга над Чон-Кемином

И еще одна остановка в одном некогда известном, но сейчас умирающем поселке Мин-Куш. Там побывал один из наших постоянных авторов Бексултан Ж.

Теперь отправимся непосредственно на еще одно из самых знаменитых в Кыргызстане озер — Сон-Куль. Дорогу к нему запечатлела Ирина Горбачева.

На самом озере побывал и еще один наш автор Азат Махмудов. Он живет в России, однако периодически приезжает на историческую родину и старается путешествовать по стране.

Еще один гость республики — профессиональный фотограф из Чехии Petr Klingr — также побывал на Сон-Куле и сделал потрясающий снимок.

Фото Petr Klingr. На Сон-Куле

Свои фотографии с озера прислала и Жумагуль Тентиева, которая также является постоянным автором рубрики. 

Но среди летних снимков есть и те, которые напоминают о том, как быстро приходит в высокогорье зима. Наиль Халилов сделал фотографию на Сон-Куле в сентябре, когда на озере неожиданно выпал снег.

Фото Наиля Халилова. Сон-Куль, снег, сентябрь

Надеемся, нашим авторам удалось вас удивить. Если же вам есть что показать из своих поездок по Кыргызстану, то сделать это довольно просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

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