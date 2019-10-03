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Общество

Турсунбек Акун не намерен отказываться от претензий к телеканалу «Апрель»

Турсунбек Акун повторно подал иск к телеканалу «Апрель ТВ» и журналисту Канату Каниметову. Об этом экс-омбудсмен сам сообщил 24.kg.

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По его словам, несколько судебных заседаний было сорвано. Юрист, представляющая интересы истца, не смогла прийти. У нее были другие процессы, о чем она, как утверждает Турсунбек Акун, суд уведомляла заведомо.

«Но судья постановила оставить наше заявление без рассмотрения. Мы вынуждены обратиться повторно. Сумма иска та же — 500 тысяч сомов. Если на своей кнопке в YouTube «апрелевцы» и лично Каниметов признаются, что распространили лживые сведения, то я отзову материальные претензии», — сказал Турсунбек Акун.

«Любой специалист подтвердит, что в растиражированных телеканалом «Апрель» словах Алмазбека Атамбаева была клевета», — отметил экс-омбудсмен.

Исковое требование к самому бывшему президенту в размере 100 тысяч сомов он отозвал. 

Бывший главный правозащитник страны считает, что телеканал должен ответить за распространение клеветы и недостоверной информации, несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и вещание в формате телеэфиров не ведет.
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