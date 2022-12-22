Массовые аресты. Турсунбек Акун напомнил президенту о его обязанностях

Президент не имеет права отстраняться от рассмотрения обращений правозащитников и делать вид, будто он не имеет отношения к делу активистов и политиков, арестованных по подозрению в попытке насильственного захвата власти. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель Демократического движения Кыргызстана Турсунбек Акун.

Ранее Садыр Жапаров, комментируя так называемое кемпир-абадское дело, сказал, что не станет вмешиваться в процесс.

Турсунбек Акун напомнил, что президент является гарантом Конституции, Кыргызстан ратифицировал Всеобщую декларацию прав человека, международный пакт о гражданских и политических правах, международный билль о правах человека и ряд других документов.

«Мы ратифицировали более 25 международных документов о правах человека, где стоит подпись президента. Поэтому, уважаемый Садыр Нургожоевич, вы не имеете права отклоняться от этого вопроса. Вам не дано права делать вид, как будто вы не имеете отношения к делу арестованных. Вы должны соблюдать нормы Конституции. Вы должны выполнить требования Всеобщей декларации прав человека, международные стандарты. Вы должны принимать решения, принимать меры в отношении тех органов, которые нарушают права и свободы человека», — сказал он.

Отметим, 17 фигурантов уголовного дела о попытке насильственного захвата власти, содержащихся в бишкекском СИЗО-1, объявили голодовку. Состояние экс-депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой и активистки Перизат Сурановой резко ухудшилось.