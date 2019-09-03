Экс-омбудсмен Турсунбек Акун не собирается отзывать иск к телеканалу «Апрель ТВ» и его журналисту Канату Каниметову. Об этом он сообщил 24.kg.

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По его словам, канал должен ответить за распространение клеветы и недостоверной информации, несмотря на то, что имущество «Апреля» арестовали и канал вещание не ведет.

«Сумма иска составляет 500 тысяч сомов. Если на своей кнопке в YouTube «апрелевцы» и лично Каниметов признаются, что распространили лживые сведения, то я отзову материальные претензии», — сказал Турсунбек Акун.

Он добавил, что судебное разбирательство продолжается и сторона ответчика просит назначить лингвистическую экспертизу.