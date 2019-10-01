Избиение солдат в Кой-Таше. Дело направили на пересмотр в Чуйский областной суд

Уголовное дело об избиении солдат в войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше, направили на пересмотр в Чуйский областной суд. Об этом 24.kg рассказала глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, адвокаты потерпевших обратились с заявлением пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам и уточнили — исковые требования оставили в силе.

Вторая инстанция изменила приговор Аламединского районного суда. К троим обвиняемым — З.Казыбек уулу, Ж.Жапарову и У.Орозбаеву — суд применил пробационный надзор на полтора года. Его отменили.

В августе 2018 года солдаты срочной службы войсковой части № 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства командиров. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.

Приговором Аламединского райсуда командир части и старшина получили по 2,6 года лишения свободы, а прапорщик — 3 года. Представители гособвинения требовали по 5 лет тюрьмы для каждого.