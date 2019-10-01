22:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: ЧП в армии (247)

Избиение солдат в Кой-Таше. Дело направили на пересмотр в Чуйский областной суд

Уголовное дело об избиении солдат в войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше, направили на пересмотр в Чуйский областной суд. Об этом 24.kg рассказала глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

По ее словам, адвокаты потерпевших обратились с заявлением пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам и уточнили — исковые требования оставили в силе.

Вторая инстанция изменила приговор Аламединского районного суда. К троим обвиняемым — З.Казыбек уулу, Ж.Жапарову и У.Орозбаеву — суд применил пробационный надзор на полтора года. Его отменили.

В августе 2018 года солдаты срочной службы войсковой части № 73809, расположенной в селе Кой-Таш, пожаловались правозащитникам на издевательства командиров. Они рассказали, что командиры вывозили их в близлежащий поселок и заставляли чистить навоз, ремонтировать чужую машину и копать арыки.

Приговором Аламединского райсуда командир части и старшина получили по 2,6 года лишения свободы, а прапорщик — 3 года. Представители гособвинения требовали по 5 лет тюрьмы для каждого.

Ссылка:
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Ослепшего на один глаз пограничника врачи отказываются признать инвалидом
Избитый солдат Погранслужбы Кубанычбек Молдалиев может получить страховку
Избиение солдат в зенитно-ракетной бригаде. Двоих подозреваемых задержали
Избиение солдата. Родственники подсудимого требуют отозвать заявление
Избиение солдат в Кой-Таше. Гособвинение приговором недовольно
Избиение солдата. Пострадавший требует с подсудимого миллион сомов
Военные ведомства не могут разобраться: кто выплатит страховку ослепшему солдату
Избиение солдата. Пострадавший требует пособие по инвалидности
Избиение солдата. Пострадавший требует выплаты материального ущерба
Избиение солдата. Младшему сержанту Пограничной службы предъявили обвинение
Популярные новости
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и&nbsp;арест его телохранителя Неделя-24. Алмазбек Атамбаев набирает уголовные дела и арест его телохранителя
В&nbsp;соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие В соцсетях обсуждают, как племянница Райымбека Матраимова праздновала 18-летие
Бей его! В&nbsp;Бишкеке появился силомер с&nbsp;портретом Андрея Малахова Бей его! В Бишкеке появился силомер с портретом Андрея Малахова
Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов Стали известны подробности уголовного дела, где фигурирует министр финансов
Бизнес
Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от​ MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого​ ​ Тариф #СУПЕРВЫГОДНЫЙ от​ MegaCom: индивидуальные пакеты для каждого​ ​
Мой О! &mdash;&nbsp;забирай смартфон каждый день! Мой О! — забирай смартфон каждый день!
Азамат Акенеев: Присоединение &laquo;БТА Банка&raquo; к&nbsp;&laquo;Бакай Банку&raquo; оздоровит конкуренцию Азамат Акенеев: Присоединение «БТА Банка» к «Бакай Банку» оздоровит конкуренцию
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило ветеранов отечественной авиации ОАО «МАМ» поздравило ветеранов отечественной авиации