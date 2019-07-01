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Общество
Сюжет: ЧП в армии (214)

Избиение солдата. Родственники подсудимого требуют отозвать заявление

В Таласском городском суде продолжается процесс по делу об избиении военнослужащего Пограничной службы Куванычбека Молдалиева.

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В нанесении тяжких телесных повреждений, в результате которых Куванычбек Молдалиев ослеп на один глаз, обвиняется младший сержант.

Как рассказали 24.kg адвокаты пострадавшего, они требуют передать уголовное дело по подсудности в Нарынский городской суд.

«Подсудимый родом из Таласа, и его родственники давят на потерпевших. Заставляют их отозвать заявление, угрожают, оскорбляют. При этом судья, видя этот произвол на процессе, ничего не делает. Поэтому для объективности мы просим направить дело в Нарын», — пояснили они.

Юристы добавили, что подзащитный не намерен отзывать заявление и отказываться от материальных претензий. Он требует от обвиняемого моральной компенсации в размере 1 миллион сомов.

В Военной прокуратуре отметили, что Кубанычбек Молдалиев не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
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