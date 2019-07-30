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Общество

Избитый солдат Погранслужбы Кубанычбек Молдалиев может получить страховку

В Таласском городском суде продолжается процесс по делу об избиении военнослужащего Пограничной службы Кубанычбека Молдалиева. 

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Как рассказали 24.kg адвокаты потерпевшего, помимо гражданского иска о выплате миллиона сомов в качестве возмещения морального вреда, военнослужащий может теперь рассчитывать на получение страховки. Специальная медицинская комиссия признала, что к прохождению дальнейшей службы Кубанычбек Молдалиев негоден. Размер страховки должен также определить суд. 

В Военной прокуратуре отметили, что Кубанычбек Молдалиев не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Напомним, что инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
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