Избитый солдат Погранслужбы Кубанычбек Молдалиев может получить страховку

В Таласском городском суде продолжается процесс по делу об избиении военнослужащего Пограничной службы Кубанычбека Молдалиева.
Как рассказали 24.kg адвокаты потерпевшего, помимо гражданского иска о выплате миллиона сомов в качестве возмещения морального вреда, военнослужащий может теперь рассчитывать на получение страховки. Специальная медицинская комиссия признала, что к прохождению дальнейшей службы Кубанычбек Молдалиев негоден. Размер страховки должен также определить суд.
В Военной прокуратуре отметили, что Кубанычбек Молдалиев не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.
Напомним, что инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.