17:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: ЧП в армии (204)

Избиение солдата. Пострадавший требует с подсудимого миллион сомов

Солдат войсковой части Пограничной службы Кубанычбек Молдалиев, потерявший после избиения зрение, подал гражданский иск о возмещении материального ущерба. Об этом 24.kg сообщили его адвокаты. Интересы пострадавшего представляют юристы правозащитного центра «Кылым шамы».

Читайте по теме
Избиение солдата. Пострадавший требует пособие по инвалидности

По их словам, Кубанычбек Молдалиев требует с подсудимого — младшего сержанта, который обвиняется в нарушении устава и причинении вреда здоровью, миллион сомов. Суд иск к рассмотрению принял. А ходатайство адвокатов о передаче дела в Нарынский суд по подсудности отклонил. Процесс продолжается в Таласском городском суде.

Отметим, дело передали в суд. В Военной прокуратуре отметили, что Кубанычбек Молдалиев не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода и отделения комендантского взвода.
Ссылка:
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Военные ведомства не могут разобраться: кто выплатит страховку ослепшему солдату
Избиение солдата. Пострадавший требует пособие по инвалидности
Избиение солдата. Пострадавший требует выплаты материального ущерба
Избиение солдата. Младшему сержанту Пограничной службы предъявили обвинение
Избиение солдата. Командир части и фельдшер перед судом не предстанут
Правозащитники не намерены в суде оспаривать решение комиссии по солдату ГПС КР
Вдруг прозреет. Ослепшему солдату отказали в пенсии по инвалидности
Избиение солдата. Правозащитники требуют назначить пенсию Кубанычбеку Молдалиеву
Дело фельдшера, не оказавшего первую помощь солдатам, расследуется отдельно
Младшего сержанта Погранслужбы, избившего прикладом автомата рядового, задержали
Популярные новости
Сапар Исаков рассказал о&nbsp;группе компаний &laquo;АКА&raquo; и&nbsp;связях Райымбека Матраимова Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора Освобождение Азиза Батукаева. МВД задержало бывшего спецпрокурора
Не&nbsp;готовы ходить пешком. На&nbsp;каких машинах ездят мэр Бишкека и&nbsp;его заместители Не готовы ходить пешком. На каких машинах ездят мэр Бишкека и его заместители
В&nbsp;Бишкеке открыли зону для прогулок и&nbsp;отдыха &laquo;Дарыя&raquo; В Бишкеке открыли зону для прогулок и отдыха «Дарыя»
Бизнес
Смартфоны Xiaomi в&nbsp;кредит без процентов! Смартфоны Xiaomi в кредит без процентов!
Представители рынков возмущены фейковыми новостями в&nbsp;соцсетях Представители рынков возмущены фейковыми новостями в соцсетях
&laquo;Счастливый перевод&raquo; от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;: выигрывайте крутые призы в&nbsp;новой акции «Счастливый перевод» от «Бай Тушума»: выигрывайте крутые призы в новой акции
АКЦИЯ! Получи кешбэк до&nbsp;1&nbsp;440 сомов при подключении к&nbsp;тарифу &laquo;ХАЙП&raquo; на&nbsp;полгода АКЦИЯ! Получи кешбэк до 1 440 сомов при подключении к тарифу «ХАЙП» на полгода