Избиение солдата. Пострадавший требует с подсудимого миллион сомов

Солдат войсковой части Пограничной службы Кубанычбек Молдалиев, потерявший после избиения зрение, подал гражданский иск о возмещении материального ущерба. Об этом 24.kg сообщили его адвокаты. Интересы пострадавшего представляют юристы правозащитного центра «Кылым шамы».
По их словам, Кубанычбек Молдалиев требует с подсудимого — младшего сержанта, который обвиняется в нарушении устава и причинении вреда здоровью, миллион сомов. Суд иск к рассмотрению принял. А ходатайство адвокатов о передаче дела в Нарынский суд по подсудности отклонил. Процесс продолжается в Таласском городском суде.
Отметим, дело передали в суд. В Военной прокуратуре отметили, что Кубанычбек Молдалиев не сразу обратился к врачу с жалобами на головные боли и потерю зрения.
Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода и отделения комендантского взвода.