Военные ведомства не могут разобраться: кто выплатит страховку ослепшему солдату

Солдат войсковой части Пограничной службы Кубанычбек Молдалиев, потерявший после избиения зрение, гражданский иск о взыскании материального ущерба так и не подал. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

Читайте по теме Избиение солдата. Пострадавший требует пособие по инвалидности 24.kg пояснили — выплату должна назначить ГПС КР. Однако в Погранслужбе рассказали, что страховку можно получить только после прохождения врачебно-военной комиссии и для рядовых и офицеров предусмотрены разные категории и размеры.

Отметим, Национальная экспертно-медицинская комиссия Кубанычбека Молдалиева инвалидом не признала. Специалисты полагают, что зрение у него восстановится. Он намерен пройти повторное обследование.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода и отделения комендантского взвода.