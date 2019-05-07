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Общество
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Военные ведомства не могут разобраться: кто выплатит страховку ослепшему солдату

Солдат войсковой части Пограничной службы Кубанычбек Молдалиев, потерявший после избиения зрение, гражданский иск о взыскании материального ущерба так и не подал. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.

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В ведомстве отметили, что он требует выплатить ему страховку, но прокуратура такие вопросы не решает. В Генштабе 24.kg пояснили — выплату должна назначить ГПС КР. Однако в Погранслужбе рассказали, что страховку можно получить только после прохождения врачебно-военной комиссии и для рядовых и офицеров предусмотрены разные категории и размеры.

Отметим, Национальная экспертно-медицинская комиссия Кубанычбека Молдалиева инвалидом не признала. Специалисты полагают, что зрение у него восстановится. Он намерен пройти повторное обследование.

Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода и отделения комендантского взвода.
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