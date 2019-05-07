Военные ведомства не могут разобраться: кто выплатит страховку ослепшему солдату

Солдат войсковой части Пограничной службы Кубанычбек Молдалиев, потерявший после избиения зрение, гражданский иск о взыскании материального ущерба так и не подал. Об этом 24.kg сообщили в Военной прокуратуре.
Отметим, Национальная экспертно-медицинская комиссия Кубанычбека Молдалиева инвалидом не признала. Специалисты полагают, что зрение у него восстановится. Он намерен пройти повторное обследование.
Инцидент произошел в одной из воинских частей ГПС КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода и отделения комендантского взвода.