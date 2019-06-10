Избиение солдат в Кой-Таше. Гособвинение приговором недовольно

Гособвинители недовольны приговором Аламединского районного суда по уголовному делу об избиении солдат в войсковой части № 73809, расположенной в Кой-Таше. Прокуроры его обжаловали.

Уточняется, что командир части и старшина получили по 2,6 года лишения свободы, а прапорщик — три года. Представители гособвинения требовали по пять лет тюрьмы для каждого. Суд принял к рассмотрению и гражданский иск о взыскании с командиров 600 тысяч сомов в пользу потерпевших, но удовлетворил его частично. Таким образом, с каждого подсудимого в пользу одного из пострадавших взыскали по 30 тысяч сомов, а двое других военнослужащих получат по 20 тысяч сомов.

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Представители интересов пострадавшей стороны считают, что это недостаточная сумма, но решили ее не обжаловать.

Подсудимые вину не признали и утверждают, что солдаты вызвались на работу по очистке арыка и уборке навоза добровольно. Их никто не принуждал, и им заплатили деньги (по 2 тысячи сомов каждому).

Солдаты пожаловались правозащитникам на издевательства. Они рассказали, что их вывозили в село, заставляли убирать навоз, ремонтировать чужую машину, чистить арыки.