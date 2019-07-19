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Общество
Сюжет: ЧП в армии (223)

Избиение солдат в зенитно-ракетной бригаде. Двоих подозреваемых задержали

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело по факту избиения солдат в зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что двое подозреваемых задержаны. Им должны определить меру пресечения.

Напомним, что в зенитно-ракетной бригаде Сил воздушной обороны шестерых солдат срочной службы избивали дубинкой старшина и старший лейтенант. Ранее они передавали письмо начальнику отдела по воспитательной работе, однако никакой реакции не последовало.

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