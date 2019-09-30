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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (455)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Эксперт посчитал только часть оборудования

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня допросили эксперта отдела экономической и торговой экспертизы частной организации Илью Неренберга. Он пояснил суду, что оценивал часть оборудования на бишкекской теплоцентрали в 2013 году.

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Юристы поинтересовались, почему именно в 2013-м, а не в 2014-м, когда началось строительство. Илья Неренберг ответил, что срок начала оценки указали в заявке проектно-исследовательского института «Энергопром».

В ходе судебного производства выяснилось, что свидетель посчитал только стоимость части оборудования и в нее не вошли ни системы сероочистки, ни подачи химобессоленной воды. В итоге получилась сумма $111 миллионов. Адвокаты недоумевают, как сумма ущерба и стоимость части оборудования совпали. 

Следствие указывает — ущерб составил $111 миллионов 252 тысячи 797. Однако эксперты не смогли пояснить, почему именно эта сумма.

Сама реконструкция обошлась в $386 миллионов. Деньги получены в кредит от Эксимбанка Китая под гарантию правительства под 2 процента годовых на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года Кыргызстан выплатил $22,8 миллиона.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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